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السبت 07 أكتوبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة ستار

قناة "الغد" تلغي حفل انطلاقتها الجديدة وتعلن تضامنها مع أهالي غزة

الغد
الغد
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أصدرت  قناة "الغد" بيانًا اليوم السبت أعلنت خلاله وقف جميع المراسم الاحتفالية الخاصة بانطلاقتها الجديدة، التي كانت مقررة في العاشر من أكتوبر الجاري، بما في ذلك الحملة الإعلانية بشوارع العواصم العربية، وكذلك الحملة الإعلانية على الشاشة، وعلى منصات وسائل التواصل الاجتماعي.

وأرجعت القناة هذا الإرجاء  نظرًا للتطورات المتصاعدة في غزة، والمفتوحة على جميع الاحتمالات، واحترامًا للحدث الفلسطيني وتضحيات أهل فلسطين.

وأكدت القناة في بيانها تضامنها مع الشعب الفلسطيني وتضحياته، والتزامها بتغطية مهنية وحرفية، من دون أن تتحرج في إعلان انحيازها للإنسان وقضاياه العادلة.

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قناة الغد غزة فلسطين
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