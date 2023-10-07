«إيتيدا» تنظم النسخة 12 من ملتقى التوظيف لتشبيك شركات تكنولوجيا المعلومات بالكوادر المؤهلة وشباب الخريجين

تنظم هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات (إيتيدا) فعاليات النسخة الثانية عشر من ملتقى التوظيف يوم الثلاثاء المقبل الموافق 10 من شهر أكتوبر الجاري عبر الأنترنت وذلك بهدف إلى تشبيك الكوادر المؤهلة من الطلبة والخريجين الباحثين عن فرص عمل في تخصصات تكنولوجيا المعلومات، وكذلك رفع الوعي الوظيفي عند الشباب المصري ومساعدتهم في الحصول على فرص العمل المناسبة والمتاحة بقطاع تكنولوجيا المعلومات المصري.

ويفتتح فعاليات الملتقى التوظيفي المهندس أحمد الظاهر، الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات (إيتيدا) كما يشارك في الملتقى أكثر من ٤٨ شركة محلية وعالمية متخصصة في مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وحاضنات ومسرعات الأعمال، إلى جانب مشاركات من خبراء ومسؤولين بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. ويوفر الملتقى أكثر من 850 فرصة عمل في مختلف مجالات وتكنولوجيا المعلومات وصناعة التعهيد وتصدير خدمات تكنولوجيا المعلومات.

وتتضمن الفعاليات تنظيم ورش عمل للشباب الذين سجلوا في الملتقى عن كيفية إعداد السيرة الذاتية والطرق المثلى لعرض جداراتهم وذلك بالإضافة إلى تشبيك الكوادر المؤهلة والمحترفة مع الشركات المشاركة، وحضور مقابلات العمل الفورية والندوات والمحاضرات والمحاضرات التي تساهم في التعرف على أحدث اتجاهات سوق العمل والوظائف الأكثر طلبًا بشركات تكنولوجيا المعلومات المحلية والعالمية.