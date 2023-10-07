أكثر من 3 آلاف سائح تتقطع بهم السبل إثر فيضانات شمال شرقي الهند

واجه أكثر من 3 آلاف سائح بمنطقة /مانجان/ في ولاية /سيكيم/ شمال شرقي الهند، صعوبات، حيث تقطعت بهم السبل من جراء الفيضانات المفاجئة التي اجتاحت المنطقة وقطعت جميع الاتصالات البرية الآمنة.

وأفاد مسؤولون - حسبما نقلت قناة (إن.دي.تي.في.) الهندية اليوم /السبت/ - بأن القوات الجوية المحلية أجرت عدة محاولات لتنفيذ عمليات إنقاذ وإغاثة من خلال الاستعانة بمروحيات من طراز Mi-17، غير أنها لم تتمكن من التحليق نظرًا لسوء الأحوال الجوية.

كما تسببت الفيضانات في تدمير الطرق المؤدية إلى المنطقة وتعرض أكثر من 1200 منزل للضرر وجرفت 13 جسرًا، وجاري فتح طريق بديل أمام فرق الإنقاذ للمضي قدمًا.