أسعار الذهب مساء اليوم السبت 7 أكتوبر 2023

استقرت أسعار الذهب في مصر خلال التعاملات المسائية اليوم السبت 7 أكتوبر 2023، بعد حالة من الاستقرار حققها في منتصف التعاملات، سبقها حالة ارتفاع في التعاملات الصباحية.

ارتفع سعر الذهب عيار 21 بنحو 10 جنيهات ليسجل 2175 جنيها للبيع، و 2165 جنيها للشراء، وارتفع سعر الذهب عيار 18 بنحو 8.5 جنيهات، ليسجل 1864.25 جنيها للبيع.

وسجل سعر الذهب عيار 24 نحو 2485.75 جنيه للبيع، و 2474.25 جنيه للشراء.

وصعد سعر الذهب عيار 22 ليسجل 2278.5 جنيه للبيع، و 2268 جنيه للشراء.

زاد سعر الذهب عيار 21 ليسجل 2175 جنيهًا للبيع، و 2165 جنيهًا للشراء.

وسجل سعر الذهب عيار 18 نحو 1864.25 جنيه للبيع، و 1855.75 جنيه للشراء.

واستقر سعر الذهب عيار 14 عند 1450 جنيه للبيع، و 1443.25 جنيهًا للشراء.

صعد سعر الذهب عيار 12 عند 1242.75 جنيه للبيع، و 1237.25 جنيه للشراء.

وسجل سعر الجنيه الذهب 17400 جنيهًا للبيع، و 17320 جنيها للشراء.