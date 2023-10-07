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السبت 07 أكتوبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

شباب طنطا ينهى تدريبه الأخير لمواجهة الزمالك فى بطولة الجمهورية غدا

صوره ارشيفية
صوره ارشيفية
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أنهى فريق شباب طنطا تدريبه الآخير اليوم وذلك استعدادا لمباراته المهمة  مع الزمالك  التى ستقام عصر الغد بملاعب الزمالك بميت عقبة.

 
 حضر التدريب لجنة الكرة بالنادى ورئيس قطاع الناشئين علاء عكاشة الذى حرص على الحديث مع الجهاز الفني واللاعبين وشدد عليهم بالاستمرار فى استكمال الاداء القوى الذى ظهر عليه الفريق خلال المباريات السابقة، وآخرها مباراة بيراميدز التى عاد اللاعبين خلالها بريمونتادا وإحراز هدفين وكان أقرب لاحراز الهدف الثالث لولا سوء الحظ وتعاطف العارضة مع الحارس. 


يقود الجهاز الفنى للفريق اسلام عبدالغفار مدير فنى، محمد فريح مدرب عام، جمال درويش مدرب حراس مرمى، مجدى نبيل إصابات ملاعب، علاء صابر مدير فنى للقطاع، تحت قيادة علاء  عكاشة رئيس القطاع.

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شباب طنطا الزمالك بميت عقبة بطولة الجمهورية لمواليد 2003
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