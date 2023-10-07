«أسوشيتد برس»: المقاومة الفلسطينية تصعق إسرائيل

وصفت وكالة أنباء "أسوشيتد برس" الأمريكية، اليوم السبت، صمود وبسالة المقاومة الفلسطينية في وجه عدوان الاحتلال الإسرائيلي بالمذهل.

وقالت: إن المقاومة الفلسطينية صعقت إسرائيل بشكل غير مسبوق وتمكنت من إلحاق أضرار جسيمة.

وأفادت القناة الـ 12 الإسرائيلية، اليوم السبت، بمقتل ما يزيد عن 100 إسرائيلي، إثر القتال المستمر بين المقاومة الفلسطينية والاحتلال الإسرائيلي.

وأوردت القناة نقلا عن مصادر طبية إسرائيلية قولها "إن العدد مرشح للزيادة، في ظل وجود حوالي 800 جريح إصابات بعضهم خطيرة".

فيما أفادت وكالة أنباء "وفا" الفلسطينية، نقلا عن مستشفيات قطاع غزة باستشهاد 198 فلسطيني وإصابة 1610 اخرين، وبدمار في الممتلكات إثر قصف الاحتلال الإسرائيلي لمبان ومنازل ومواقع في قطاع غزة.