إنتر ميلان يعتلي صدارة الدوري الإيطالي بتعادله مع بولونيا

حسم التعادل الإيجابي بهدفين لمثلهما، نتيجة مباراة إنتر ميلان وبولونيا، في إطار منافسات الجولة الثامنة من بطولة الدوري الإيطالي.

وتقدم إنتر ميلان بهدفين متتاليين في الدقائق 11 و 13 عبر أتشيربي ولاوتارو مارتينيز، وقلص بولونيا الفارق بهدف من ركلة جزاء سجله ريكاردو أورسوليني في الدقيقة 19.

وفي الشوط الثاني، أحرز جوشوا زيركزي هدف تعادل بولونيا في الدقيقة 52 لتنتهي المباراة بالتعادل.

وبدأ إنتر ميلان المباراة بتشكيل كالتالي:

حراسة المرمى: سومر

خط الدفاع: بافارد - أتشيربي - باستوني

خط الوسط: دومفريس - باريلا - هاكان - مخيتاريان - دي ماركو

خط الهجوم: لاوتارو - تورام

وبهذه النتيجة، اعتلى إنتر ميلان صدارة الدوري الإيطالي متساويا مع ميلان برصيد 18 نقطة، فيما رفع بولونيا رصيده إلى 10 نقاط في المركز الثامن.