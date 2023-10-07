مصرع وإصابة 4 أشخاص في قصف روسي على زاباروجيا

لقي شخصان مصرعهما وأصيب اثنان آخران إثر قصف روسي على منطقة زاباروجيا اليوم السبت.

وذكر المكتب المحلي لخدمة الطوارئ الحكومية وفق ما نقلته وكالة أنباء يوكرينفورم الأوكرانية- أنه نتيجة للقصف أيضا لحق بخمس منازل أضرار.

وفي سياق منفصل أفادت السلطات الأوكرانية أن روسيا قامت بتلغيم المنطقة الاقتصادية والبحر الإقليمي لأوكرانيا في بداية الحرب ويوجد ما لا يقل عن 450 لغمًا، تم اكتشاف 30 منها خلال العام.

وقالت ناتاليا هومينيوك، رئيسة المركز الصحفي المشترك لقيادة العمليات الجنوبية: "لقد قاموا بزرع لألغام في البحر منذ بداية الحرب واسعة النطاق، في ذلك الوقت كانت هناك تقارير حول وجود 450 لغم بحري في المنطقة الاقتصادية والمياه الإقليمية لأوكرانيا. هذا العام وحده، تم اكتشاف أكثر من 30 لغمًا من مختلف الأنواع".