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السبت 07 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

الدوري التركي.. بنديك سبور يخسر من سيفاس في غياب كوكا

أحمد حسن كوكا
أحمد حسن كوكا
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تلقى فريق بنديك سبور، المحترف ضمن صفوفه المهاجم المصري أحمد حسن كوكا، خسارة من ضيفه سيفاس سبور بثلاثية مقابل هدفين، خلال المباراة التي أقيمت بينهما اليوم السبت على ملعب بنديك، ضمن منافسات الجولة الثامنة من بطولة الدوري التركي.

وتواجد كوكا على مقاعد بدلاء بنديك، ولم يشارك في المباراة حتى نهايتها، ليكتفي بمشاهدة خسارة فريقه من سيفاس سبور بنتيجة 3-2.

لم يشارك أحمد حسن كوكا مع بنديك حتى الآن في أي مباراة، بعد الانتقال إليه في سبتمبر الماضي في صفقة انتقال حر، بعد فسخ تعاقده مع أولمبياكوس اليوناني.

افتتح مودو باروو التهديف لصالح الضيوف في الدقيقة الرابعة، قبل أن يضيف زميله راي ماناي الهدف الثاني في الدقيقة 57.

وسجل بنديك سبور هدفين في الدقيقتين 68 و74، ثم سجل أرون أبيدانجوي هدف الفوز لصالح سيفاس سبور في الدقيقة 76 من عمر المباراة.

وبتلك النتيجة، قفز سيفاس سبور إلى المركز العاشر بجدول ترتيب الدوري التركي برصيد 10 نقاط، فيما تجمد بنديك سبور عند 4 نقاط ليتراجع إلى المركز الثامن عشر.

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