غدًا.. داليا عبدالرحيم تُقدم حلقة جديدة من «الضفة الأخرى» على «القاهرة الإخبارية»

السبت 07/أكتوبر/2023 - 05:30 م

تعرض قناة «القاهرة الإخبارية»، فى الحادية عشرة من مساء الغد الأحد، برنامج «الضفة الأخرى»، الذى تقدمه الكاتبة الصحفية داليا عبدالرحيم، رئيس تحرير جريدة وموقع «البوابة» ومساعد رئيس قطاع القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية لملف الإسلام السياسي.

أكدت داليا عبدالرحيم، أن حلقة الغد تتناول تنامي ظاهرة تجنيد النساء في صفوف التنظيمات الإرهابية وتطور دورهن في التنظيمات المسلحة والإرهابية مثل القاعدة وداعش وغيرها، وكذلك التنظيمات القائمة على المرأة «بنات الأمة الكشميرية وكتيبة الخنساء ولواء الزينبيات».. وصولًا إلى التنظيم الأم «جماعة الإخوان» وتطور استخدام الجماعة للمرأة.

ويعرض البرنامج شهادة حية لإحدى المصريات الداعشيات في مخيم الهول بسوريا حيث تروى قصتها كاملة وتوضح دور التنظيم فى استقطاب وتجنيد الفتيات من جنسيات مختلفة للعمل داخل التنظيمات الإرهابية.. ويشير البرنامج إلى استخدام تنظيم داعش النساء كسلاح مزدوج بين تجنيد النساء للعمل ضمن صفوف داعش وسوقهن كإماء وجواري لعناصر التنظيم.

وتستضيف داليا عبدالرحيم، فى حلقة الليلة، نخبة من الخبراء من بينهم د. أحمد زايد أستاذ علم الاجتماع ومدير مكتبة الاسكندرية، والكاتبة التونسية بهاء إبراهيم.

يذكر أن قناة «القاهرة الإخبارية» تحمل شعار الدقة والصدق في نقل الأخبار من قلب الحدث والتحليل والعمق في التناول لجميع الأحداث التي تشهدها دول العالم.