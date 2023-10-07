قناة إسرائيلية: مقتل أكثر من 100 إسرائيلي في "طوفان الأقصى" والعدد مُرشح للزيادة

ذكرت القناة الـ 12 الإسرائيلية، اليوم السبت،أن عملية "طوفان الأقصى" التي أعلنها الجناح العسكري لحركة "حماس"، أسفرت عن مقتل ما يزيد على 100 إسرائيلي منذ الساعة السادسة والنصف صباحا.

ونسبت القناة إلى مصادر طبية إسرائيلية قولها "إن العدد مرشح للزيادة، في ظل وجود نحو 800 جريح إصابات بعضهم خطيرة".