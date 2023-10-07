الصحة الفلسطينية: 198 شهيدًا و1610 إصابات جراء قصف غزة

قالت منى عوكل، مراسلة "القاهرة الإخبارية"، اليوم السبت، إن الصحة الفلسطينية أعلنت منذ قليل استشهاد 198 شهيدًا فلسطينيًا كحصيلة أولية لأعداد الشهداء، و1610 إصابة في القصف على غزة.

ونفذت حركة "حماس" أكبر هجوم على إسرائيل منذ سنوات، اليوم السبت، تضمن عبور مسلحين السياج الحدودي وإطلاق وابل من الصواريخ من قطاع غزة.

ومع سماع دوي صفارات الإنذار في جنوب إسرائيل ووسطها ومدينة القدس المحتلة، قال جيش الاحتلال إنه في حالة حرب، فيما دعا رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إلى اجتماع طارئ لمسؤولي الأمن.

في غضون ذلك، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي بدء عملية "السيوف الحديدية"، وذلك ردًا على عملية "طوفان الأقصى" التي أطلقتها حركة حماس فجر اليوم.