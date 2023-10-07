198 شهيدًا فلسطينيا و1610 جرحى جراء العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة

استشهد 198 فلسطينيا وأصيب 1610 آخرون بجروح متفاوتة، اليوم السبت، بشظايا وصواريخ طائرات الاحتلال الإسرائيلي الحربية في مناطق مختلفة من قطاع غزة وسط دمار في الممتلكات جراء القصف لمبان ومنازل ومواقع مختلفة داخل القطاع.

وأفادت وكالة الأنباء الرسمية الفلسطينية "وفا" نقلا عن مُستشفيات القطاع بوصول نحو 9 شهداء إلى مستشفى الشفاء غرب مدينة غزة، و5 آخرين إلى مستشفى ناصر في خان يونس جنوب القطاع، وشهيدين إلى مستشفى أبو يوسف النجار في رفح، وشهيد في المستشفى الأندونيسي ببلدة بيت لاهيا شمال القطاع، جراء مواجهات مع قوات الاحتلال على الحدود الشرقية والشمالية للقطاع، وبشظايا قصف من طائرات الاحتلال الحربية.

كما قصفت طائرة حربية منزلا في محيط مخيم الشاطئ غرب المدينة بصاروخ، أدى إلى إصابة 6 مواطنين فلسطينيين على الأقل وإلحاق أضرار جسيمة به وبالمنازل المجاورة، كما قصفت بستة صواريخ موقعا في منطقة أنصار غرب مدينة غزة ودمرته بشكل كامل، وألحقت دمارا بمنازل المواطنين المجاورة.

وشنت طائرات الاحتلال الإسرائيلي غارتين إحداها على مركبة إسعاف في مستشفى ناصر بمدينة خان يونس، جنوب القطاع، والثانية استهدفت المستشفى الأندونيسي في بلدة بيت لاهيا شمال القطاع، أدت إلى وقوع شهيد وإصابات في صفوف المواطنين منهم حالات وصفت بـ"الخطيرة".

وقصفت طائرات الاحتلال أراض زراعية بعشرات الصواريخ الارتجاجية في المناطق الحدودية شرق قطاع غزة وشماله، وألحقت أضرارا بمنازل المواطنين القريبة من الاستهداف.