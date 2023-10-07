الدوري السعودي.. الهلال بتشكيل هجومي أمام الأخدود

أعلن البرتغالي خورخي جيسوس، المدير الفني لفريق الهلال، التشكيل الأساسي الذي يخوض به مواجهة الأخدود، في المباراة التي تجمع بينهما في إطار منافسات الجولة التاسعة من بطولة الدوري السعودي (دوري روشن).

ويحل فريق الهلال، اليوم السبت، ضيفًا على نظيره الأخدود بملعب مدينة الأمير هذلول بن عبدالعزيز الرياضية، في لقاء ينطلق في التاسعة مساء بتوقيت القاهرة.

ويقود الصربي ألكسندر ميتروفيتش، هجوم الزعيم أمام الأخدود، في ظل غياب البرازيلي نيمار دا سيلفا.

ويحتل الهلال، وصافة جدول ترتيب الدوري السعودي (دوري روشن) برصيد 20 نقطة، فيما يأتي الأخدود في المركز الرابع عشر وفي رصيده 7 نقاط.

تشكيل الهلال

حراسة المرمى: ياسين بونو

خط الدفاع: سعود عبدالحميد – كاليدو كوليبالي – علي البليهي – ياسر الشهراني

خط الوسط: روبين نيفيز – سافيتش – مالكوم

وفي الهجوم: سالم الدوسري – ميشيل – ميتروفيتش.