حملة السيسي: مستعدون للتعاون مع جميع المرشحين للخروج بمشهد حضاري يليق بمصر

قال المستشار محمود فوزي، رئيس الحملة الانتخابية الرسمية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسى، إن الحوار الوطني الذي أطلق على مدى عام ونصف ما دار فيه من حوارات مثمرة في الثلاث محاور، السياسي والاقتصادي والاجتناعي، وصدرت عنه من توصيات لها أثر في تنشيط الحياة السياسية، وتحريك الأحزاب، والنتائج الإيجابية التي حققها الحوار الوطني.

وأضاف محمود فوزي، خلال المؤتمر الصحفي الأول لحملة المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، أن الحملة تود أن تتقدم بالتحية لكل راغبي الترشح، وندعوهم إلى خوض الانتخابات بشرف ينعكس على صورة مصر والحضارة المصرية، مؤكدا على أن الحملة على استعداد كامل للتواصل مع جميع المرشحين للوصول الى مظهر حضاري يليق بمصر.

وأكد "فوزي"، ان جميع محبي الرئيس السيسي ممن يرغبون في الانضمام إلى الحملة يستطيعون أن يعتبروا أنفسهم جزءا من الحملة.

وأكد رئيس حملة المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي، أن الحملة تعمل حاليا على إنشاء موقع إلكتروني تعلن من خلاله كافة أنشطة الحملة ورؤية المرشح الرئاسي.

واضاف: نرحب بالأصدقاء الراغبين في التعرف على خطتنا الانتخابية، مطالبا من وسائل الإعلام أن تقف على مسافة واحدة من جميع المرشحين.

وأكد أن الحملة ستتواصل مع جميع الصحف لكي يعرف الجميع كافة الأخبار، وسنعلن بشكل دوري على كافة الأنشطة، مؤكدا على أن الحملة ترحب بكل جهد تقدمه الأحزاب في سبيل دعم مرشحنا الرئاسي.

وواصل: سوف تعمل الحملة على توثيق الجهود المختلفة للوصول إلى افضل النتائج، مؤكدا على أن الحملة قد ألزمت أنفسها بالأخلاق الحميدة ونحن نريد من الجميع أن يتحلى بالأخلاق.

وشدد على أن الحملة تفصل بشكل تام بين نشاط الرئيس عبد الفتاح السيسي والمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي.