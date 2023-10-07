استشهاد 198 فلسطينيا وإصابة 1610 اخرين إثر عدوان الاحتلال المتواصل على غزة

استشهد عشرات الفلسطينيين وأصيب مئات اخرين بجروح متفاوتة، اليوم السبت، بشظايا وصواريخ طائرات الاحتلال الإسرائيلي الحربية في مناطق مختلفة من قطاع غزة، بحسب ما ذكرت وكالة أنباء "وفا" الفلسطينية.

وأفادت الوكالة، نقلا عن مستشفيات القطاع باستشهاد 198 فلسطيني وإصابة 1610 اخرين، وبدمار في الممتلكات إثر قصف الاحتلال الإسرائيلي لمبان ومنازل ومواقع في قطاع غزة.

وأكد وصول حوالي 9 شهداء إلى مستشفى الشفاء غرب مدينة غزة، و5 آخرين إلى مستشفى ناصر في خان يونس جنوب القطاع، وشهيدين إلى مستشفى أبو يوسف النجار في رفح، وشهيد في المستشفى الأندونيسي ببلدة بيت لاهيا شمال القطاع، إثر اشتباكات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي على الحدود الشرقية والشمالية للقطاع، وبشظايا قصف من طائرات الاحتلال الحربية.

كما قصفت طائرة حربية إسرائيلية منزلا في محيط مخيم الشاطئ غرب المدينة بصاروخ، مما أسفر عن إصابة 6 فلسطينيين على الأقل وإلحاق أضرار جسيمة به وبمنازل الفلسطينيين المجاورة، كما قصفت بستة صواريخ موقعا في منطقة أنصار غرب مدينة غزة ودمرته بشكل كامل، وألحقت دمارا بمنازل الفلسطينيين المجاورة.

وشنت طائرات الاحتلال الإسرائيلي غارتين إحداها على مركبة إسعاف في مستشفى ناصر بمدينة خان يونس، جنوب القطاع، والثانية استهدفت المستشفى الأندونيسي في بلدة بيت لاهيا شمال القطاع، مما أسفر عن وقوع شهيد وإصابات في صفوف الفلسطينيين منهم حالات وصفت بالخطيرة.

وقصفت طائرات الاحتلال الإسرائيلي أراضي زراعية بعشرات الصواريخ الارتجاجية في المناطق الحدودية شرق قطاع غزة وشماله، وألحقت أضرارا بمنازل الفلسطينيين القريبة من الاستهداف.