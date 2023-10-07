ads
السبت 07 أكتوبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

المستشار محمود فوزى: لقاءات جماهيرية فى كل المحافظات بدءا من الأسبوع المقبل

مؤتمر حملة الرئيس
مؤتمر حملة الرئيس السيسي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أعلن المستشار محمود فوزى الممثل القانونى للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، إطلاق صفحة وسائل التواصل الاجتماعي، ونعمل على إنشاء موقع إلكتروني تعلن من خلاله كافة أنشطة الحملة ورؤية المرشح الرئاسة.

أضاف المستشار محمود فوزي رئيس الحملة الانتخابية الرسمية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسى، خلال مؤتمر صحفى، كما ستقوم الحملة بعقد لقاءات نخبوية وجماهيرية ننتقل في جولات ميدانية إلى أهالينا في كل محافظة ابتداء من الأسبوع القادم، واستقبال من نستطيع إن نستقبله، ونرحب أيضا بالأشقاء والأصدقاء الراغبين في التعرف عن قرب على الصورة ورؤيتنا وخطتنا المستقبلية.

ads
الأسبوع المقبل الأسبوع القادم الرئاسة الممثل القانونى للمرشح الرئاسي المحافظات المستشار محمود فوزي
ads