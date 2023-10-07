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السبت 07 أكتوبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

شركة الطيران الألمانية "لوفتهانزا" توقف رحلاتها لإسرائيل

شركة الطيران الألمانية
شركة الطيران الألمانية "لوفتهانزا"
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أعلنت شركة الطيران الألمانية "لوفتهانزا" اليوم السبت إيقاف رحلاتها إلى إسرائيل، وذلك في أعقاب الأوضاع المضطربة هناك.
ذكرت ذلك قناة "فرنسا 24" الإخبارية في نشرتها الناطقة بالإنجليزية، دون التطرق إلى المزيد من التفاصيل بهذا الصدد.
وكانت فصائل المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة قد أطلقت اليوم السبت رشقات صاروخية مكثفة صوب مستوطنات الغلاف المحيطة بالقطاع والمدن من جنوب إسرائيل وحتى "تل أبيب".
ونفذت المقاومة، حسب مصادر فلسطينية في القطاع، عمليات تسلل بحرية وبرية، واقتحم العشرات من المقاومين مستوطنات الغلاف وسيطروا على مناطق فيها، وسط اشتباكات مسلحة مكثفة.
وأعلن الجيش الإسرائيلي /السبت/ حالة "تأهب الحرب"، وقال المتحدث باسم الجيش للإعلام العربي افيخاي أدرعي على موقع "X" إن "جيش الدفاع الإسرائيلي يعلن حالة تأهب ـ الحرب".

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شركة الطيران الألمانية إسرائيل المقاومة الفلسطينية غزة تل أبيب
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