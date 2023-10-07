وزير الرياضة ونظيره اللبناني يتفقدان ميادين الرماية بالعاصمة الإدارية.. "صور"

حرص الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ووزير الشباب والرياضة اللبناني جورج كلاس، على تفقد ميادين الرماية بالمدينة الأوليمبية بالعاصمة الإدارية الجديدة المقام بها منافسات البطولة الأفريقية السادسة عشرة لرماية المسدس والبندقية والخرطوش.

كان في استقبالهما اللواء حازم حسني رئيس الاتحاد الافريقي والمصري للرماية، واللواء أيمن الجرجاوي مدير، وعماد عليش عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري للرماية، والدكتور وليد الملاح رئيس شركة روابط الرياضية، والدكتور هيثم الملاح نائب رئيس شركة روابط الرياضية.

وأبدى وزير الرياضة اللبناني إعجابه بمدينة مصر الدولية للألعاب الأولمبية بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وانطلقت اليوم السبت، مسابقة 25 متر مسدس سيدات (رمي بطئ)، ومسابقة أطباق الحفرة رجال وسيدات، في يومها الأول، وتستمر المنافسة لمدة يومين، ضمن برنامج البطولة الأفريقية.

وتقام البطولة تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بمدينة مصر الدولية للألعاب الأولمبية بالعاصمة الادارية الجديدة في الفترة من ١ حتى ١٠ اكتوبر الجاري بمشاركة أكثر من 250 رامٍ ورامية من 15 دولة إفريقية وهي “الجزائر، أنجولا، غانا، كينيا، ليبيا، موريتانيا، المغرب، ناميبيا، نيجيريا، رواندا، السنغال، جنوب إفريقيا، السودان، تونس، ومصر البلد المضيف”.

الجدير بالذكر أن فراعنة مصر للرماية حجزوا 6 مقاعد في الأولمبياد، من خلال: محمد حمدي، ريماس خليل، هالة الجوهري، أميرة أبو شقة، وعمر هشام (تأهلوا من البطولة الأفريقية) وأخيرا عزمي محيلبة الذي تأهل في منافسات الإسكيت من بطولة العالم الأخيرة.