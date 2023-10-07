حملة السيسي: فصل تام بين أنشطة السيسي رئيسًا ومرشحًا رئاسيًا

أكد المستشار محمود فوزي، رئيس الحملة الإنتخابية للمرشح عبد الفتاح السيسي، الفصل التام بين نشاط الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، والمرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي فى جميع الوجوه والأنشطة.

وأضاف "فوزي" فى المؤتمر الصحفي الأول لحملة المرشح عبدالفتاح السيسي، أن الحملة ستعمل على تنسيق الجهود المختلفة من الجهات الشعبية والسياسية الداعمة لترشح الرئيس السيسي، للوصول إلى أفضل النتائج وتجنب التكرار.

وقال رئيس الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي، إنه سيتم تدشين موقعًا إلكترونيًا يعلن من خلاله جميع أنشطة الحملة، مضيفًا: سنعقد لقاءات جماهيرية ونخبوية ننتقل فيها في جولات ميدانية إلى الجماهير في كل محافظة.

وأضاف خلال كلمته في المؤتمر الأول لإعلان تفاصيل إجراءات الترشح للمرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي: نستقبل في مقر الحملة من يريد التعرف على كل ما يتعلق بالحملة، وأتعهد ألا أحجب نفسي أو أي من فريقي من الإجابة على أي استفسار للصحفيين والإعلاميين.