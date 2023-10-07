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السبت 07 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

الدوري الإنجليزي.. ستيرلينج يقود هجوم تشيلسي أمام بيرنلي

رحيم ستيرلينج
رحيم ستيرلينج
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أعلن ماوريسيو بوتشيتينو المدير الفني لنادي تشيلسي، تشكيل فريقه لمواجهة بيرنلي، في إطار منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتقام المباراة على ملعب على ملعب "تيرف مور" معقل برنلي، في تمام الخامسة عصرا، ضمن منافسات الجولة الثامنة من البريميرلييج.

ويبدأ تشيلسي المباراة أمام بيرنلي بتشكيل كالتالي:

حراسة المرمي: سانشيز

الدفاع: كوكوريا - تياجو سيلفا - ديساسي - كولويل

خط الوسط: مويسيس كايسيدو - إنزو فيرناندز - كونور جالاجير

الهجوم: كول بالمر - أرماندو بروخا - رحيم ستيرلينج

ويحتل تشيلسي المركز الحادي العاشر في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 8 نقاط فيما يأتي بيرنلي في المركز الثامن عشر برصيد 4 نقاط.
 

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الدوري الإنجليزي تشيلسي بيرنلي
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