الأمم المتحدة تدعو إلى وقف فوري للعنف في قطاع غزة

دعت المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان إلى وقف فوري لأعمال العنف في قطاع غزة، بعدما أطلقت فصائل المقاومة الفلسطينية وحركة حماس هجومًا صاروخيًا على إسرائيل.

وقال المفوّض السامي، فولكر تورك - في بيان أوردته قناة "فرانس 24" الناطقة باللغة الإنجليزية - إنه كان مصدوما من جراء التقارير التي أفادت بإطلاق مئات الصواريخ تجاه إسرائيل اليوم السبت وأخذ مدنيين إسرائيليين رهائن.

كما دعا تورك جميع الأطراف والدول في المنطقة إلى تهدئة الأوضاع لتجنب المزيد من إراقة الدماء.

وكانت فصائل المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة قد أطلقت - في وقت سابق اليوم - رشقات صاروخية مكثفة صوب مستوطنات الغلاف المحيطة بالقطاع والمدن من جنوب إسرائيل وحتى "تل أبيب".

ونفذت المقاومة، حسب مصادر فلسطينية في القطاع، عمليات تسلل بحرية وبرية، واقتحم العشرات من المقاومين مستوطنات الغلاف وسيطروا على مناطق فيها، وسط اشتباكات مسلحة مكثفة، ما أسفر عن ذلك وقوع عدد من القتلى والمصابين في صفوف الإسرائيليين، حسبما ذكر الإعلام الإسرائيلي.