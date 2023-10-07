الدفاع الروسية: تحييد 600 جندي أوكراني وإسقاط طائرة حربية و38 مسيرة خلال يوم

أعلنت الدفاع الروسية، اليوم السبت، أن الخسائر الأوكرانية خلال اليوم الماضي بلغت نحو 600 فرد، فيما أسقط الجيش الروسي طائرة "سو-25" أوكرانية في زابوروجيه و38 مسيرة في مناطق متفرقة.

وقالت الدفاع الروسية في بيان أوردته قناة روسيا اليوم الإخبارية "إنه تم صد 5 هجمات مضادة على محور كوبيانسك ومقتل أكثر من 40 عسكريا أوكرانيا هناك، فيما بلغت خسائر القوات الأوكرانية على محور كراسني ليمان 65 جنديا".

وأضافت أنه تم أيضا صد 3 هجمات على محور دونيتسك وخسائر العدو هناك تصل إلى 190 بين قتيل وجريح، وصد 3 هجمات على محور جنوب دونيتسك وسقوط نحو 225 عسكريا أوكرانيا بين قتيل وجريح، كما تم القضاء على نحو 50 جنديا أوكرانيا على محور زابوروجيه.

وأشارت الوزارة إلى أنه تم مقتل ما يصل إلى 30 جنديا أوكرانيا وتحييد مجموعتين للتخريب والاستطلاع على محور خيرسون، بالإضافة إلى تدمير مستودع للمواد العسكرية التقنية قرب مدينة إليتشوفسك بمقاطعة أوديسا، ومستودع ذخيرة في مقاطعة خاركوف، وتدمير مستودعات وقود لسلاح الجو الأوكراني في مطاري "أوزيرنويه" في مقاطعة بولتافا، وإصابة مستودعات لأسلحة الطيران في مقاطعة تشيركاسي، واعتراض 7 صواريخ من نظام HIMARS و4 صواريخ مضادة للرادار أمريكية الصنع من طراز HARM.