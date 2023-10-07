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السبت 07 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

سياسة

حملة السيسي: الإناث والشباب أكثر الفئات تأييدًا للمرشح الرئاسي

الحملة الرئيسية للرئيس
الحملة الرئيسية للرئيس عبد الفتاح السيسي
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أكد المستشار محمود فوزي، رئيس الحملة الانتخابية الرسمية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، أن ترشح السيسي في الانتخابات الرئاسية، جاء استجابة لرغبة المواطنين فى ميادين البلاد ومحافظتها المختلفة، وتلبية لهذه الرغبة ونداء الواجب الذي لم يتخلف عنه أبدا.

وأوضح "فوزي" خلال المؤتمر الصحفي الأول لحملة المرشح عبدالفتاح السيسي، أنه كممثل قانوني  للحملة والمرشح  توجه اليوم إلي  الهيئة الوطنية للانتخابات حاملا ملف الترشيح بعد استيفاء كافة الأوراق المطلوبة وفقا للقانون والدستور.

وأضاف: حصل المرشح عبد الفتاح السيسي على تأييدات المواطنين بلغت مليون ١٣٠ الف و١٠٥ مواطن ، منها ٧٠٠ ألف من السيدات و٣٦٤ ألف من الرجال، وكانت  أكبر شريحة عمرية هي من هم أقل سن ٣٥ سنة، ومن سن ٣٦ من الشباب بلغت ٥١٤ ألف.

وتابع: بلغت تزكيات أعضاء مجلس النواب ٤٤٢ منها  ٥٣ من المستقلين و٣١٧ نواب حزبيين ١٠٦ نائبة و٧٦ نائبا.

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الحملة الانتخابية الرسمية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي أعضاء مجلس النواب الهيئة الوطنية للانتخابات الحملة الانتخابية الوطنية للانتخابات
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