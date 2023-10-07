الدوري الإنجليزي.. هويلوند وراشفورد يقودان هجوم مانشستر يونايتد أمام برينتفورد

أعلن الهولندي إريك تين هاج المدير الفني لنادي مانشستر يونايتد، تشكيل فريقه الذي سيخوض مباراة اليوم أمام برينتفورد، في إطار منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتقام المباراة على ملعب أولد ترافورد معقل الشياطين الحمر، في تمام الخامسة عصرا، واعتمد تين هاج على راسموس هويلوند لقيادة الهجوم إلى جانب ماركوس راشفورد.

ويبدأ مانشستر يونايتد المباراة أمام برينتفورد بتشكيل كالتالي:

حراسة المرمى: أندريه أونانا.

خط الدفاع: فيكتور ليندلوف - جوني إيفانز - هاري ماجواير - ديوجو دالوت.

خط الوسط: سفيان أمرابط - كاسيميرو.

أمامهما: برونو فرنانديز - ماسون ماونت - ماركوس راشفورد.

خط الهجوم: راسموس هويلوند.

ويحتل مانشستر يونايتد المركز العاشر في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 9 نقاط فيما يأتي برينتفورد في المركز الرابع العاشر برصيد 7 نقاط.

