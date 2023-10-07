نتنياهو: هدفنا الأول طرد المُقاومين من المستوطنات جنوب إسرائيل

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم السبت، "إن إسرائيل تواجه حربًا، وهدف الإسرائيليين الأول فيها هو طرد المقاومين الفلسطينيين من المواقع التي سيطروا عليها في المُستوطنات القريبة من قطاع غزة (مستوطنات الغلاف)".

وأضاف نتنياهو - خلال افتتاح جلسة المجلس الوزاري المصغر (الكابينيت)، بحسب موقع "والا" الإخباري العبري - أن "إعادة الأمن والسلام إلى المستوطنات التي تعرضت للهجوم هو أولوية، ثم يأتي الهدف الثاني والمتمثل في الحصول على ثمن باهظ من المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة.. والهدف الثالث، هو تحصين الجبهات الأخرى حتى لا ينضم أحد إلى هذه الحرب"، داعيًا الإسرائيليين إلى الحفاظ على هدوئهم.

وكانت القناة الـ14 الإسرائيلية قد نسبت لنجمة داوود الحمراء قولها "إن 40 إسرائيليا على الأقل قتلوا، وأصيب أكثر من 750 آخرين منذ بدأت حركة "حماس" عملية "طوفان القدس" ضد إسرائيل في الساعة السادسة والنصف من صباح اليوم".