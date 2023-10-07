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السبت 07 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

الجثث تفحمت.. مصرع 3 أشخاص في تصادم سيارتين بالوادي الجديد

اسعاف
اسعاف
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لقى 3 أشخاص مصرعهم وتفحمت جثثهم في حادث تصادم بين سيارتي نقل عند نقطة الكيلو 100 على طريق الداخلة شرق العوينات بمحافظة الوادي الجديد.

تلقى اللواء محمد أبو الليل، مدير أمن الوادي الجديد، إخطارا يفيد وقوع حادث تصادم عند الكيلو 100 اتجاه الداخلة العوينات، وتبين اصطدام شاحنة محملة بالأسمدة الكيماوية مع شاحنة محملة بالزلط واشتعال السيارتين على الفور، ما أسفر عن وفاة كل من سيد ماهر محمد 49 سنة وعبد المجيد محمد عبد المجيد 23 سنة وكلاهما من سوهاج وابراهيم رجب السيد مجهول السن من الدقهلية.

جرى نقل جثث الضحايا إلى مستشفى الداخلة العام وتحرر محضر بالحادث وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

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