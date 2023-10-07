الإمارات تدعو الفلسطينيين والإسرائيليين للوقف الفوري لإطلاق النار

دعت دولة الإمارات العربية المتحدة، الفلسطينيين والإسرائيليين إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس، والوقف الفوري لإطلاق النار لتجنب التداعيات الخطيرة.

وأعربت وزارة الخارجية الإماراتية - في بيان نقلته وكالة الأنباء الإماراتية "وام" اليوم السبت - عن قلقها الشديد إزاء تصاعد العنف بين الإسرائيليين والفلسطينيين، مشددة على ضرورة وقف التصعيد، والحفاظ على أرواح المدنيين، مقدمة خالص التعازي لجميع الضحايا الذين سقطوا جراء أعمال القتال الأخيرة.

وأشارت الوزارة إلى أن الإمارات العربية المتحدة، وبصفتها عضوًا غير دائم في مجلس الأمن الدولي، تدعو إلى ضرورة إعادة التفعيل الفوري للجنة الرباعية الدولية لإحياء مسار السلام العربي- الإسرائيلي، وتحث المجتمع الدولي على دفع كافة الجهود المبذولة لتحقيق السلام الشامل والعادل، ومنع انجرار المنطقة لمستويات جديدة من العنف والتوتر وعدم الاستقرار.

