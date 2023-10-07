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السبت 07 أكتوبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

أكثر من 40 قتيلا و750 جريحا منذ بدء هجمات حماس على إسرائيل

حماس
حماس
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أفادت القناة الـ 14 الإسرائيلية،عصر اليوم السبت،بمقتل 40 إسرائيليا على الأقل وإصابة 750 آخرين منذ بدأت حركة "حماس" حربها على إسرائيل صباحًا. 
وقالت القناة إنه سيتم غلق جميع المدارس والحضانات في إسرائيل يوم غد الأحد،في ظل تدهور الأوضاع الأمنية نتيجة سيطرة مقاومين تابعين لحركة "حماس" وفصائل المقاومة الفلسطينية الأخرى على عدد من المُستوطنات في جنوب إسرائيل قرب قطاع غزة. 
 

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حماس إسرائيل
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