أفادت القناة الـ 14 الإسرائيلية،عصر اليوم السبت،بمقتل 40 إسرائيليا على الأقل وإصابة 750 آخرين منذ بدأت حركة "حماس" حربها على إسرائيل صباحًا.
وقالت القناة إنه سيتم غلق جميع المدارس والحضانات في إسرائيل يوم غد الأحد،في ظل تدهور الأوضاع الأمنية نتيجة سيطرة مقاومين تابعين لحركة "حماس" وفصائل المقاومة الفلسطينية الأخرى على عدد من المُستوطنات في جنوب إسرائيل قرب قطاع غزة.
بوابة العرب
أكثر من 40 قتيلا و750 جريحا منذ بدء هجمات حماس على إسرائيل
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أفادت القناة الـ 14 الإسرائيلية،عصر اليوم السبت،بمقتل 40 إسرائيليا على الأقل وإصابة 750 آخرين منذ بدأت حركة "حماس" حربها على إسرائيل صباحًا.
أفادت القناة الـ 14 الإسرائيلية،عصر اليوم السبت،بمقتل 40 إسرائيليا على الأقل وإصابة 750 آخرين منذ بدأت حركة "حماس" حربها على إسرائيل صباحًا.