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السبت 07 أكتوبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة البرلمان

نقل النواب تناقش مشروع قانون بناء وتطوير البنية الفوقية.. وإعادة تسليم محطة سفاجا البحري متعددة الأغراض

مجلس النواب
مجلس النواب
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تعقد لجنةالنقل والمواصلات  بمجلس النواب غدا الأحد  اجتماعين ، لمناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بمنح التزام بناء وتطوير البنية الفوقية، واستخدام وإدارة وتشغيل واستغلال وصيانة وإعادة تسليم محطة متعددة الأغراض بنطاق ميناء سفاجا البحري بمدينة سفاجا، لشركة سفاجا لتشغيل المحطات "شركة مساهمة مصرية" بنظام المناطق الحرة الخاصة – تحت التأسيس.

كما تعقد اللجنة اجتماعين بعد غد الاثنين ،لمناقشة قرار رئيس الجمهورية رقم 329، بشأن الموافقة على اتفاقيتي فيينا 1968
(اتفاقية علامات وإرشادات الطرق، اتفاقية السير على الطرق).

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د لجنةالنقل والمواصفات بمجلس النواب غدا الأحد اجتماعين نقل النواب تناقش مشروع قانون بناء وتطوير البنية الفوقية وإعادة تسليم محطة متعددة الأغراض ب ميناء سفاجا البحري
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