نقل النواب تناقش مشروع قانون بناء وتطوير البنية الفوقية.. وإعادة تسليم محطة سفاجا البحري متعددة الأغراض

تعقد لجنةالنقل والمواصلات بمجلس النواب غدا الأحد اجتماعين ، لمناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بمنح التزام بناء وتطوير البنية الفوقية، واستخدام وإدارة وتشغيل واستغلال وصيانة وإعادة تسليم محطة متعددة الأغراض بنطاق ميناء سفاجا البحري بمدينة سفاجا، لشركة سفاجا لتشغيل المحطات "شركة مساهمة مصرية" بنظام المناطق الحرة الخاصة – تحت التأسيس.

كما تعقد اللجنة اجتماعين بعد غد الاثنين ،لمناقشة قرار رئيس الجمهورية رقم 329، بشأن الموافقة على اتفاقيتي فيينا 1968

(اتفاقية علامات وإرشادات الطرق، اتفاقية السير على الطرق).