أسقف الجيزة داعيا للمشاركة في الانتخابات الرئاسية: صوتك مهم لرسم مستقبل بلادنا

دعت إيبارشية الجيزة وتوابعها برئاسة الأنبا ثيودوسيوس أسقف الإيبارشية، صباح اليوم السبت، أبناءها المسيحيين للمشاركة في الانتخابات الرئاسية، مؤكدةً أنهم يمثلوا شريحة كبيرة من المجتمع لا يستهان بها، وأن صوت كل منم مهم جداً في رسم مستقبل البلاد واستقرارها ونموها ورخائها.

جاء ذلك ضمن بيان نشر عبر الصفحة الرسمية للإيبارشية على مواقع التواصل الاجتماعي، وقال نص البيان:

رسالة إلى قلب أبنائنا الأحباء.. نحن شعب مسيحي قبطي لنا جذور متأصلة في وطننا ارتوت بدماء آبائنا والشهداء وجذورنا متأصلة في وطننا مصر العظيمة، ونحن نمثل شريحة كبيرة من المجتمع لا يستهان بها ولنا وطنية صادقة تجاه مصالح بلادنا لا يزايد أحد على وطنيتنا عبر عصور التاريخ وتقاويمه.

ولذلك تأدية واجبنا الوطني بالمشاركة الفعالة في مجتمعنا وإثبات للجميع أننا قوة مؤثرة في مجريات الأمور لصالح بلادنا فلا تكاسل في هذه الأمور، صوت كل منا مهم جداً في رسم مستقبل بلادنا واستقرارها ونوها ورخائها.

وليكن جميعنا يحمل روح التفاؤل والرجاء وليكن لنا إيمان أن غداً أفضل لنا ولأبنائنا لاننا نتكل على الله القدوس العامل في بلادنا الذي بارك البلاد بزيارة العائلة المقدسة في أرجاء الوطن المصري الذي قال: أتيت لتكون لهم حياة وليكون لهم أفضل" (يوحنا 10:10).

فواجب علينا أن نؤدي واجبنا لمستقبل بلادنا الله تبارك اسمه يبارك بلادنا ويخرجها من الأزمات التي تمر بها إلى حياة أفضل وإستقرار أشمل ورخاء دائم وليعم سلامه على بلادنا وينزع عن العالم الحروب والكروب والكوارث ويبطل الفتن المغرضة ضد بلادنا ونكون جميعاً في حفظ الله وسلامه، ولنكون جميعاً معافين في الرب وحفظه وعونته.





