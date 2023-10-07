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السبت 07 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

وزير الرى يتفقد أعمال حماية مدينة شرم الشيخ من أخطار السيول (صور)

وزير الرى يتفقد أعمال
وزير الرى يتفقد أعمال حماية مدينة شرم الشيخ من أخطار السيول
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تفقد الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري ،صباح اليوم السبت ، منظومة حماية مدينة شرم الشيخ بجنوب سيناء من أخطار السيول ،وذلك فى إطار إحتفالات مصر بإنتصارات السادس من أكتوبر ولمتابعة موقف مشروعات الموارد المائية بمحافظة جنوب سيناء .

وصرح الدكتور سويلم أن هذا المشروع يعد الأضخم من نوعه في مجال الحماية من أخطار السيول علي صعيد كافة محافظات مصر ، وتم تنفيذه بالتنسيق بين الوزارة والهيئة الهندسية للقوات المسلحة بتكلفة تناهز الـ ١.٥٠ مليار جنيه ، حيث يسهم هذا المشروع الضخم فى تخفيف مخاطر السيول والعواصف المطرية علي مدينة شرم الشيخ ومنشآتها الحيوية والقرى والمنتجعات السياحية .

وأشاد الدكتور سويلم بمجهودات الهيئة الهندسية للقوات المسلحة فى تنفيذ هذا المشروع العملاق ، والذى يوضح إهتمام الدولة المصرية الكبير بملف السيول ، وتوفير الحماية للمواطنين والمنشآت من أخطار السيول ، مشيرا للتنسيق الدائم بين أجهزة الوزارة والهيئة الهندسية للقوات المسلحة فى العديد من مشروعات الموارد المائية بالمحافظات المختلفة .

وأضاف أن أعمال الحماية تتألف من ١٥ بحيرة صناعية و ٩ سدود بطاقة تخزينية إجمالية ٦.٦٠ مليون متر مكعب، بالإضافة إلى ١٠ حواجز توجيه ، و ١٣ بربخ خرسانى عند التقاطعات مع الطرق الرئيسية ، و ١٣ قناة صناعية لتصريف مياه الأمطار باجمالى اطوال تناهز الـ ٦٠ كيلو متر .

وتفقد الدكتور سويلم كل من بحيرة ٢ وبحيرة ٣ (بأبعاد ٨٠٠ متر * ٧٠٠ متر وعمق ٦ متر وبسعة تخزينية ٩٠٠ ألف متر مكعب) .

كما تفقد قناة رقم ١٠ والتى يصل طولها الى ١٩ كيلومتر وبعرض ١٥ متر وإرتفاع ٣ متر، سد رقم ٧ (بطول ٨٠٠ متر وعرض ٤٢ متر وإرتفاع ١٠ متر وبسعة تخزينية ٦.٢٠ مليون متر مكعب) .

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