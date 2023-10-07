"اختلس مليونا و190 ألفا".. تأجيل محاكمة موظف بشركة مياه الجيزة

أجلت محكمة جنايات جنوب الجيزة، محاكمة موظف بالشئون الإدارية بشركة القابضة مياه الشرب والصرف الصحى بالجيزة، بتهمة اختلاس مبلغ مليون و190 ألفا و626 جنيها من وظيفته، لجلسة 17 أكتوبر الجاري.

وجاء بأوراق القضية التي حملت أرقام «21849 /2020- جنايات الوراق، والمقيدة برقم 60 لسنة 2020 كلي شمال الجيزة، وبرقم 43 لسنة 2020 حصر أموال عامة عليا ورقم 53 لسنة 2021 جنايات أموال عامة عليا».. أن المتهم في الفترة من شهر سبتمبر عام 2017 حتى شهر يوليو عام 2018، بدائرة قسم شرطة الوراق، قام بصفته موظفا عاما ومن مندوبي التحصيل " صراف شباك “ بشركة مياه الشرب والصرف الصحى بالجيزة، باختلاس أموال وجدت في حيازته بسبب وظيفته، تقدر بمبلغ (مليون ومائة وتسعين ألفا وستمائة سنة وعشرين جنيها وأربعة وتسعين قرشًا ) والمملوك لجهة عمله والمسلم إليه بسبب وظيفته، اختلاسها من عملاء الشركة قيمة استهلاك المياه لتوريده لجهة عمله، فاحتسبه لنفسه بنية تملكه على النحو المبين بالتحقيقات.

وأمام جهات التحقيق.. أدلى المتهم باعترافات تفصيلية بارتكابه جريمة اختلاس المبلغ مالي، حيث قال: "أنا كنت شغال صراف شباك فى فرع شركة مياه الشرب والصرف الصحي، ومكنش بيبقي معايا فلوس، وكنت باخد الفواتير المرتدة من المحصلين وكنت بخليها عندي لحد لما المشتركين يجوا ويدفعوا، واحصل منهم المبالغ المالية ومكنتش بوردها في الخزنة، ومسددتش المبلغ في دفتر التوريد والإيصالات.. دي كانت عهدتي ومكنش في حد بيجي يراجع ورايا أو على الفرع كله وإحنا اللي كنا بنراجع على شغلنا" وأوضح أنه لم يتذكر تحديدًا قيمة المبلغ الذي اختلسه.

و شهد مراجع عهده بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، أمام تحقيقات النيابة العامة، بأنه قام بجرد عهدة المتهم، وتبين وجود عجز بعدد ۳۸۰۸ فاتورة مياه مقدر قيمتها بمليون ومائة وتسعين ألفا وستمائة وستة وعشرين جنيها وأربعة وتسعين قرشا، وبالرجوع لبعض المشتركين قدموا فواتير مسددة للمتهم لم تورد قيمتها لخزينة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بفرع الوراق محتبسًا قيمتها لنفسه إضرارا بالجهة المالكة.

وكشف “محمد.ع” ٣٥ عامًا، محامي بالشئون القانونية بالشركة القابضة لمياه الشرب، أنه بمناسبة فحص بعض الشكاوى المقدمة من عملاء الشركة، تبين أن المتهم قد حصل قيمة فواتير مياه بصفته صراف شباك في شركة مياه الشرب والصرف الصحى فرع الوراق، واختلس المبلغ المالي المحصل لنفسه دون وجه حق ولم يقم بتوريده لجهة عمله.

وذكر “أحمد.ر” ٤٧ عامًا رئيس خبراء بمصلحة الخبراء وزارة العدل، بأنه بناء على انتدابه من النيابة العامة لفحص الواقعة، تبين وجود عجز بعهدة المتهم بعدد ۳۸۰۸ فاتورة مياه والمقدر قيمتها بمليون ومائة وتسعين ألف وستمائة سنة وعشرين جنيهًا وأربعة وتسعين قرشًا قام بتحصيلها من عملاء الشركة واختلس قيمتها لنفسه.

وكشف "كامل.و" ٤٣عامًا - مراجع عهده بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة بأنه قام بجرد عهدة المتهم وتبين وجود عجز بعدد ۳۸۰۸ فواتير مياه مقدر قيمتها بمليون ومائة وتسعين ألفا وستمائة سنة وعشرين جنيها وأربعة وتسعين قرشا وبالرجوع لبعض المشتركين قدموا فواتير مسددة للمتهم لم تورد قيمتها لخزينة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بفرع الوراق محتبسا قيمتها لنفسه إضرارا بالجهة المالكة.

وشهد مفتش بالإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، بأن تحرياته دلت على أن المتهم قد حصل قيمة فواتير المياه محل الواقعة، ولم يقم بتوريدها لخزينة شركة مياه الشرب والصرف الصحى واختلسها لنفسه مرتكبا الوقائع الثابتة بتقرير اللجنة المشكلة بمعرفة الشركة.