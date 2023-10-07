الفنان عمرو عبدالعزيز ينعى الراحل محمد بطاوى

نعى الفنان عمرو عبدالعزيز الفنان الشاب الراحل، محمد بطاوى والذى وافته المنية صباح اليوم إثر إصابته بأزمة قلبية مفاجئة.

وعلق عبدالعزيز فى منشور له على صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، فى نعى بطاوى قائلًا "لله الامر من قبل ومن بعد

إنا لله وإنا اليه راجعون

انتقل الى رحمة الله تعالى الفنان الشاب محمد بطاوى

ربنا يرحمك ياحبيبى ويسكنك فسيح جناته يارب العالمين"

إشتهر البطاوى بتقديم الأدوار الكوميدية وقدم العديد من الأعمال الفنية أبرزها "سك على اخواتك، راجل وست ستات، مسرح مصر".

يذكر أن الفنان عمرو عبدالعزيز شارك فى السباق الرمضانى بمسلسل "رمضان كريم ٢"، بطولة سيد رجب، بيومى فؤاد، صبرى فواز، محمد لطفى، نجلاء بدر، عمرو عبد العزيز، ويزو، والإخراج سامح عبد العزيز.