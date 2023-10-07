رئيس وزراء بريطانيا: لإسرائيل الحق المطلق في الدفاع عن نفسها

أعرب رئيس وزراء بريطانيا ريشي سوناك، اليوم السبت، عن صدمته إزاء الهجوم الذي نفذته حركة "حماس" على المستوطنات الإسرائيلية بقطاع غزة.

وقال سوناك - عبر موقع التواصل الاجتماعي "إكس" (تويتر سابقا) - "لإسرائيل الحق المطلق في الدفاع عن نفسها.. ونحن على اتصال بالسلطات الإسرائيلية، ويجب على المواطنين البريطانيين في إسرائيل اتباع نصائح السفر".

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد أعلن، في وقت سابق اليوم، أن بلاده في حالة حرب، قائلا "أيها المواطنون الإسرائيليون، نحن في حالة حرب، سوف ننتصر وسيدفع العدو "المقاومة الفلسطينية" ثمنا لم يعرفه من قبل".

