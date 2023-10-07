حركة 23 مارس المتمردة تقصف مواقع لجيش الكونغو الديمقراطية بشرق البلاد

اتهمت القوات المسلحة لجمهورية الكونغو الديمقراطية عناصر حركة 23 مارس المتمردة بقصف مواقع تابعة للجيش في "كيبومبا" بمنطقة "نيراجونجو" بإقليم كيفو الشمالي شرقي البلاد.

وقال الكولونيل، جيوم ندجيكي كايكو، المتحدث باسم حاكم إقليم كيفو الشمالي، إن المواقع المتقدمة لجيش الكونغو الديمقراطية في الإقليم كانت هدفا لقذيفتي "هاون" أطلقتهما حركة "23 مارس" المتمردة، وفقا لما جاء في بيان لحاكم الإقليم اليوم.

وحذر الكولونيل كايكو من أنه في حال "الاستفزاز المبالغ فيه، تحتفظ القوات المسلحة لجمهورية الكونغو الديمقراطية بحق الرد".

ومن جانبه، اتهم لورانس كانيوكا، المتحدث باسم حركة "23 مارس" المتمردة، في تغريدة على موقع "إكس" للتواصل الاجتماعي، حكومة كينشاسا بدورها بالمبالغة فيما يتعلق بالهجمات بالأسلحة الثقيلة والتفجيرات في المناطق التي سلمتها الحركة المتمردة للقوة التابعة لمجموعة شرق إفريقيا، مشيرا إلى أن "حركة 23 مارس تدافع عن نفسها".

تجدر الإشارة إلى أن قتالا عنيفا اندلع بين تحالف الجماعات المسلحة المحلية المعروفة باسم "وازاليندو" ومتمردي حركة "23 مارس" في عدة مناطق بمنطقة "ماسيسي" في إقليم كيفو الشمالي يوم أمس، وفقا لما نقلت وسائل إعلام محلية.

وتمكن تحالف الجماعات المسلحة المحلية المعروفة باسم "وازاليندو" من احتلال مدينة "كيتشانجا" الاستراتيجية بمنطقة ماسيسي بعد اشتباكات قصيرة مع عناصر حركة 23 مارس المتمردة.

