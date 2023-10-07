روسيا تدعو الإسرائيليين والفلسطينيين إلى التهدئة والوقف الفوري لإطلاق النار

دعت روسيا جميع الأطراف المشاركة في الصراع الإسرائيلي - الفلسطيني إلى التهدئة والوقف الفوري لإطلاق النار والعودة لمفاوضات السلام على أساس الاتفاقيات المعترف بها دوليا.

وقال نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوجدانوف، في تصريح لوكالة “تاس” الروسية للأنباء اليوم السبت، إن روسيا على اتصال مع إسرائيل وفلسطين والدول العربية.

وأضاف "هذه انتكاسة لصراع مضى عليه 75 عاما"، مشيرا إلى أن موسكو على اتصال بجميع الأطراف بما في ذلك الدول العربية، داعيا إلى وقف فوري لإطلاق النار والعودة لمفاوضات السلام.

وأكد أن عملية السلام في الشرق الأوسط يجب أن تبدأ على أساس الاتفاقيات المعترف بها دوليا، قائلا:" نحث على البدء فورًا في عملية السلام على أساس الاتفاقيات القائمة المعترف بها دوليًا".

وتابع قائلا: "لم يتم تنفيذ قرارات مجلس الأمن الدولي، وتم عرقلة عمل اللجنة الرباعية للشرق الأوسط، ولم تعقد المحادثات، وها هي النتيجة".