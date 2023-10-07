“وجود الله في حياتنا" عنوان موضوع اجتماع ابى سيفين بالسويس

أجريت وقائع الإجتماع الاسبوعى لكنيسة الأنبا أنطونيوس بالسويس، حول “وجود الله في حياتنا"، وبدأ الاجتماع بالصلاة وباقة من الترانيم الروحية وفقرات متنوعة ما بين قراءة الإنجيل قصة القديسة ميلانيا وبانوراما سفر التكوين ومسابقات روحية وفقرة عن ايات من الكتاب المقدس.

وتحدث روماني ظريف أمين عام الخدمة بجمعية مارمينا والبابا كيرلس بالسويس عن "القلب القاسى والقلب اللين" متأملا فى الاية " اليوم ان سمعتم صوته فلا تقسوا قلوبكم " متحدثا عن صفات القلب اللين تجده يستجيب بسرعه لدعوة الله له، مستشهدا بأمثال من الكتاب المقدس مثل شاول وبطرس ومتى العشار والابن الضال والسامرية واللص اليمين.

اما القلب القاسى لا يستجيب بسرعه لصوت الله ومن مظاهر القلب القاسى لا يغفر ولا يسامح وقاسى فى كلامه.

واشار رومانى ظريف الى اسباب قساوة القلب منها حلاوة الحطية واصدقاء الشر واحيانا يكون الموبيل والنت فى حالة استخدامهم بصورة خاطئة.

واختتم الاجتماع بالصلاة والطلبة من أجل أن يعم السلام والرخاء والمحبة العالم كله.



