بالصور.. عمرو دياب يتألق في أضخم حفلاته بقطر

أحيا النجم الكبير عمرو دياب، حفلا غنائيا ناجحا ضمن فعاليات سباقات فورمولا ١ المقامة في لوسيل بقطر.

وحرص الآلاف من جمهور الهضبة على الاحتشاد في ساحة الحفل قبل انطلاقه بساعات وسط استعدادات مكثفة من قبل الجهات المنظمة.

وعلى مدار ساعتين قدم عمرو دياب مجموعة من أشهر أغنياته مثل ده لو اتساب، انت الحظ، بحبه، برج الحوت، شكرا من هنا لبكرة، قمرين، ميدلي العالم الله، نور العين ولو عشقاني.

ومن ناحية أخرى يستعد عمرو دياب لإحياء حفل كبير في دبي يوم ٢٠ أكتوبر الجاري.

وعلى صعيد آخر يستعد الفنان عمرو دياب لطرح أغنية جديدة تحمل اسم "المعنويات مرتفعة".

ونشر عمرو دياب مقطعا من الأغنية عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي Facebook وعلق قائلا: "المعنويات مرتفعة .. قريبا".

ولم يكشف عمرو دياب حتى الآن عن فريق عمل الأغنية وموعد طرحها.