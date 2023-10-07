الإعدام شنقا لطالب قتل صديقه بالسيدة زينب

قضت محكمة جنايات القاهرة، بإجماع الآراء، بالإعدام شنقا لتاجر ماشية، لاتهامه بقتل صديقه بالمذبح لسرقته، وذلك عقب ورود رأي مفتى الجمهورية بعد أخذ الرأي الشرعى فى إعدامه.

وجاء بأوراق القضية التي حملت رقم «4815 /2022- جنايات السيدة زينب، والمقيدة برقم 1035لسنة 2023 كلي جنوب القاهرة» .. أن النيابة العامة اتهمت في تحقيقاتها المتهم ( م. ي- محبوس- 21 عاما- يعمل تاجر ماشية - و طالب بكلية اللغة العربية جامعة الأزهر- ومقيم بني عدي مركز منفلوط - أسيوط).

لأنه في ليلة 20 يناير 2023.. قتل المجني عليه « أ .ع» عمداً مع سبق الإصرار والترصد، بأن بيت النية وعقد العزم المصمم على قتله، وأعد لهذا الغرض سلاح أبيض ( سكين ).

وكمن له حيث أيقن وجهته لكونه صديقه، وتتبعه حتى دلف لمحل الواقعة، وما أن ظفر به وحيداً حتى أعمل أداة بطشه وأنهال عليه بعدة طعنات قاسيات، استقرت بمواضع قاتلة من جسده قاصداً من ذلك ازهاق روحه.

فأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية المرفق، والتي أفضت بروحه على النحو المبين بالتحقيقات.

وكشفت التحقيقات أن المتهم سرق المبلغ المالي المبين قدره بالأوراق والمملوك للمجني عليه، حال حمله سلاحا أبيض، كما أحرز المتهم سلاحاً ابيض (سكين ) بغير مسوغ قانوني أو مبرر من ضرورة مهنية أو حرفية.