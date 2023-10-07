رسميًا.. السيسي يتقدم بأوراق ترشحه في الانتخابات الرئاسية

السبت 07/أكتوبر/2023 - 02:58 م

قدم المستشار محمود فوزى، الممثل القانونى للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، أوراق الترشح بصفته وكيلًا عنه إلى الهيئة الوطنية للانتخابات.

وقام ممثل المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، بسحب نموذج الترشح وملء البيانات، كما قدم تزكيات أعضاء مجلس النواب التي حصل عليها السيسي، وتأييدات المواطنين التى تم توثيقها بمكاتب التوثيق التابعة للشهر العقارى، كما وقت النماذج الخاصة بالترشح والإقرارات المطلوبة.

وسلم المستشار محمود فوزي، بطاقة الرقم القومي وشهادة ميلاد طالب الترشح، وصورة رسمية من المؤهل الحاصل عليه وصحيفة الحالة الجنائية لطالب الترشح، وشهادة بأنه أدى الخدمة العسكرية أو أعفي منها طبقًا للقانون، وإقرار الذمة المالية المنصوص عليه في القانون رقم 62 لسنة 1975 في شأن الكسب غير المشروع، والتقرير الطبي الخاص بالمرشح والتوقيع على إقرار طالب الترشح بأنه مصري من أبوين مصريين.

وكذلك التوقيع على أنه لم يحمل هو أو أي من والديه أو زوجه جنسية دولة أخرى، والتوقيع على إقرار بأنه لم يسبق الحكم عليه في جناية أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة وإن كان قد رد إليه اعتباره وبيان المحل المختار الذى يُخطر فيه طالب الترشح بكل ما يتصل به من أعمال اللجنة وإيصال يفيد سداد مبلغ عشرين ألف جنيه بخزانة الهيئة الوطنية للانتخابات بصفة تأمين يُرد إليه بعد إعلان نتيجة الانتخاب، مخصومًا منه مصاريف النشر وإزالة الملصقات الانتخابية بحسب الأحوال.

وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات قد أعلنت في وقت سابق، الجدول الزمني الخاص بإجراءات ومواعيد الانتخابات الرئاسية، حيث تم فتح باب الترشح يوم 5 أكتوبر ولمدة عشرة أيام تنتهي في 14 أكتوبر، على أن تجرى عملية الاقتراع للمصريين في الخارج أيام 1و2و3 ديسمبر بالداخل، وأيام 10 و11 و12 ديسمبر.