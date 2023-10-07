الإحصاء: 46 ساعة متوسط مدة العمل الأسبوعية للعاملين بأجر في 2022

كشف الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، اليوم، بمناسبة اليوم العالمي للعمل اللائق، الذي يحتفل به في 7 من اكتوبر، أنه طبقا لبحث القوى العاملة الصادر عن الجهاز عام 2022، فإنه بلغ متوسط عدد ساعـات العمل الأسبوعية للعامليـن بأجــر طبقاً للنشاط الاقتصادي 45.8 ساعة.

وبلغ متوسط عدد ساعات العمـل الأسبوعية بين الذكـور 46.3 ساعة مقارنة بـ 42.8 ساعة للإناث .

وسجل أعلى متوسط عدد ساعات العمل الأسبوعية بين العاملين في خدمات الغذاء والإقامة 51.2 ساعة ثم يليها الأنشطة الإدارية وخدمات الدعم 50.4 ساعة وأقل متوسط لساعات العمل الأسبوعية بين العاملين في نشاط التعليم 40.5 ساعة.

ونوه الجهاز أن متوسط عدد ساعات العمل الأسبوعية يصل إلى أعلى مستوياته بين العاملين في القطاع الخاص (داخل المنشآت) 49.4 ساعة ثم يليه القطاع العام والاعمال العام 45.1 ساعة بينما ينخفض هذا المتوسط إلى 43.0 ساعة بالقطاع الحكومي.

ومعدل المشاركة في النشاط الاقتصادي بلغت نسبة (القوى العاملة حسب عدد السكان 15 سنة فأكثر) 42.7⸓ من إجمالي السكان على مستوى الجمهورية عام 2022.

وارتفعت معدلات المساهمة بين الذكور الي أكثر من أربعة أضعاف مثيلاتها بين الإناث فبلغت 69.1⸓ للذكور مقابل 14.9⸓ للإناث عام2022. وتشير البيانات أن هذا التفاوت هو النمط السائد في سوق العمل المصري.

