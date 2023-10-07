بمناسبة اليوم العالمي للعمل اللائق.. الإحصاء: 39.6 ⸓ معدل التشغيل لعام 2022

أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم السبت بياناً بمناسبة اليوم العالمي للعمل اللائق والذي يحتفل به في 7 من أكتوبر من كل عام .

كما يشير مفهوم العمل اللائق إلى تعزيز الفرص للجميع للحصول على فرص عمل منتجة في ظروف من الحرية والمساواة والأمن والكرامة. وطبقًا لمنظمة العمل الدولية، يتضمن العمل اللائق فرص عمل مناسبة ، ضمان أجور عادلة ،ضمان اجتماعي للأسر ، إتاحة إمكانيات أفضل لتطوير الفرد وتحقيق الاندماج الاجتماعي، وإتاحة مساحة من الحرية للأفراد للتعبير عما يشغلهم، والمساهمة والمشاركة في اتخاذ القرارات التي تؤثر على حياتهم وتحقيق التكافؤ في الفرص والمساواة في المعاملة بين الرجال والنساء .

واوضح الجهاز انه سجل معدل التشغيل (عدد المشتغلين منسوباً الى عدد السكان15 سنه فأكثر) للذكــور

65.7 ⸓ مقابل 12.2⸓ للإناث.

واشار الجهاز ان عناصر العمـل اللائق

تتضمن فكرة العمل اللائق عددا من العناصر أهمها ديمومة العمل حيث سجلـت نسبة العاملين فى عمل دائم 67.5⸓ مـــن إجمالي العاملين بأجر وترتفـع هذه النسبـة إلى 88.6⸓ بين الإناث مقابل 64.0⸓ للذكور.



و سجلت نسبة العاملين في عمل دائم بالقطاع الحكومي أعلى نسبة حيث بلغت 98.2⸓ يليها العاملين فى القطاع العام والأعمال العام بنسبة 91.3⸓، وسجلت أقل نسبة للعاملين بعمل دائـــم في القطاع الخاص (خارج المنشـــــآت) بنسبة 30.7⸓.



ولفت الجهاز انه بلغت نسبة العاملين المشتركين في التأمينات الاجتماعية في القـطاع الحكومي 97.0⸓ من جمـلة العاملين بأجر في القطاع الحكومي ، ثم العاملين بالقطاع العام والأعمال العام بنسبة 89.6⸓، ثم العاملين بالقطاع الخاص (داخل المنشآت) بنسبة 36.4 ⸓ ، بينما كان العاملين بالقطاع الخاص (خارج المنشآت) هم الأقل نـسبة حيث بلغت 11.1⸓ من جملة المشتركين في هذا القطاع. 37.7⸓ من العاملين بأجر مشتركين في التأمين الصحي.

وبلغت نسبة العاملين المشتركين في التأمين الصحى فــى القطاع الحكـومى لتصل إلى 96.7⸓ من جملة العاملين بأجر يليها العاملين بالقطاع العام والأعمال العام بنسبة 88.6⸓ ، وتبلغ نسبة العاملين في القطاع الخاص (داخل المنشآت) 28.6⸓ بين العاملين ، بينما سجل القطاع الخاص (خـارج المنشـآت) أقل نسبة للعاملين المشتركين فى التأمين الصحي حيث بلغت النسبة 3.4⸓ من جملة العاملين بأجر في هذا القطاع.

