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السبت 07 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة البرلمان

المرشح الرئاسي حازم عمر يدين الاعتداءات الإسرائيلية على المدنيين العزل في غزة

حازم عمررئيس حزب
حازم عمررئيس حزب الشعب الجمهوري
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أدان المرشح الرئاسي حازم عمر الاعتداءات الاسرائيلية على المدنيين العزل في قطاع غزة واستخدام الجيش الإسرائيلي وسائل القوة المفرطة ضد الشعب الفلسطيني .
ودعا المرشح الرئاسي الجانب الإسرائيلي إلى ضرورة الوقف الفوري لتلك الاعتداءات والتحلي بضبط النفس وعدم التصعيد.   
وحذر حازم عمر الجانب الاسرائيلي من تبعات تصاعد حدة العنف الذي اندلع جراء الممارسات الاستفزازية المتكررة التي دأب الجانب الاسرائيلي اللجوء إليها، والتي تؤدي إلي تقويض كافة الجهود المبذولة في التهدئة بين الجانبين الفلسطيني والاسرائيلي وتلقي بتبعاتها على مسار عملية السلام.
كما حمل حازم عمر الجانب الاسرائيلي مسئولية استهداف المراسلين الصحفيين بالرصاص الحي من قبل جيش الاحتلال في تكرار ممنهج أصبح السكوت عنه من المجتمع الدولي أمرا غير مقبولا.   
وحث المرشح الرئاسي الجانب الاسرائيلي علي  تغليب صوت العقل وضرورة التهدئة والإلتزام بقواعد القانون الدولي الإنساني من أجل استئناف جهود عملية السلام.

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الاعتداءات الاسرائيلية المرشح الرئاسي لشعب الفلسطيني جيش الاحتلال
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