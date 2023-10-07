ضبط 3 أشخاص لاتهامهم بترويج الحشيش بالأقصر

تمكنت وحدة مباحث مركز شرطة القرنة غرب محافظة الأقصر، من القبض على 3 أشخاص - في واقعتين منفصلتين - لاتهامهما بتوزيع مخدر الحشيش بنطاق المركز، وتم تحرير محضر بكل واقعة على حدة، وتم تحريز ومصادرة المضبوطات والقبض على المتهمين وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات.

تلقت الأجهزة الأمنية، بقيادة اللواء حسن عبدالعزيز مدير أمن الأقصر، إخطارا من مباحث مركز شرطة القرنة، يفيد بورود تحريات بقيام شاب في العقد الثاني من العمر، بتوزيع وترويج بيع المخدرات مستخدماً توكتوك يملكه في قرية الأقالتة التابعة لمركز القرنة غرب مدينة الأقصر.

وبتقنين الإجراءات، تمكنت من القبض على شاب يدعى "م.ع.ا.ع" ويبلغ من العمر 17 سنة، حيث تم ضبطه أثناء ترويجة للمخدرات بتوكتوك يملكة في قرية الأقالتة، وبحوزته 12 قطعة من مخدر الحشيش على التوكتوك، حيث تم إلقاء القبض علية وتحريز ما لديه من مضبوطات وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت جهات التحقيق.

وفي الواقعة الثانية، اشتبهت قوات أمن الأقصر في شابين على أحد الأكمنة بالقرنة، وبتفتيشهما عثر معهما على 46 قطعة حشيش على هيئة قطع الشيكولاتة بإجمالي وزن 6 كيلوجرامات، وذلك بغرض التوزيع و الإتجار، وقامت قوات الأمن على الفور بإلقاء القبض على الشابين والذين تبين أنهما في العقد الرابع من العمر ويدعيان "ي. ت.أ" 30 سنة ، و "م.أ.أ" 30 سنة، وتم تحرير محضر بالواقعة وإحالتها إلى النيابة.