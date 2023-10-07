في اليوبيل الذهبي لنصر أكتوبر.. الكاتب مصطفى غنايم يصطحب الأطفال فى رحلة إبداعية وطنية

أعرب الكاتب والناقد الأدبى مصطفى غنايم عن سعادته الغامرة لمشاركته فى الاحتفال باليوبيل الذهبى لنصر أكتوبر (2023) من خلال نشر قصتين جديدين صدرتا فى إطار هذا الاحتفال، وهما "الجندى المجهول" والتى صدرت بالعدد التاريخى لمجلة قطر الندى، وقصة "أحمد فى البانوراما" والتى صدرت هى أخرى بمجلة علاء الدين فى عددها التاريخى أيضًا.

تدور القصة الأولى حول فكرة تعريف الأطفال والنشء بحكاية الجندى المجهول وعمل نصب تذكارى تخليدًا لذكراه من خلال سرد الأحداث بحوار يطلق خيالات الطفل إذ تقوم الطيور "النسر، والصقر، والحمامة" بالتحاور مع شخصية العمل الرئيسية، ما يمزج الواقع بالخيال ويجمع بين المعلومة والاطار الفني.

وعلى النسق ذاته تحكى القصة الثانية "أحمد فى البانوراما" قصة النصر والتخطيط للمعركة واسترداد الكرامة وتحكى بعض وقائع عسكرية من المعركة الخالدة وذلك من خلال أصطحاب الطفل فى جولة ببنانوراما حرب أكتوبر فيدخل السرد غير المباشر مع أجواء تمثيلية ولوحات جدارية يشاهد فيها الطفل بطولات المصريين فى تلك الحرب المجيدة، ما يحقق له المتعة والفائدة فى اللحظة ذاتها.

يذكر أن مصطفى غنايم هو عضو شعبة أدب الطفل باتحاد كتاب مصر. ومدير تحرير سلسلة الأدب العالمى للطفل والناشئة، وباحث دكتوراه فى اللغة العربية شعبة الدراسات الأدبية والنقدية، وقد صدر له العديد من قصص الأطفال والكتب النقدية، وينشر قصصًا إبداعية و مقالات نقدية دورية عن أدب الأطفال بالصحف والمجلات المصرية والعربية، كما انه يشارك فى كثير من المؤتمرات والفعاليات الثقافية، وورش الحكى والورش الإبداعية للكتابة للطفل.

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