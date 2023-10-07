بالفيديو.. لحظة تفجير السياج الحدودي شرق خان يونس بقطاع غزة

عرضت فضائية "العربية" مقطع فيديو، اليوم السبت، يرصد مشاهد للحظة تفجير السياج الحدودي شرق خان يونس، والفاصل بين غزة وإسرائيل وأسر عدد من الجنود الإسرائيليين.

من جهته، قال المتحدث باسم الكتائب المكنى أبو عبيدة بأن العمليات تجري على الأرض كما هو "مخطط لها في كل المحاور ونتائج المعركة لم يعلم عنها الاحتلال شيئا بعد".

كان المركز الإعلامي في فلسطين، قد نشر مقطع فيديو يرصد لحظة هروب جماعي لمستوطنين إسرائيليين بعد اقتراب عناصر من المقاومة الفلسطينية، من مكان إقامتهم لحفل في غلاف غزة، وتمكن عدد من قوات المقاومة الفلسطينية، من اقتحام مستوطنة سديروت التابعة للاحتلال الإسرائيلي، في عملية طوفان الأقصى.

وفى وقت سابق، دوت صفارات الإنذار، في كامل منطقة غلاف قطاع غزة للتحذير من هجوم صاروخي، جاء ذلك في أعقاب إطلاق حركة حماس رشقات صاروخية مُكثفة من قطاع غزة تجاه غلاف غزة والعديد من المدن في الداخل المُحتل.