الثلاثاء.. ندوة "سردية الحرب.. وانتصار أكتوبر العظيم" بحزب التجمع

يعقد منتدى المستقبل للفكر والإبداع، في السابعة من مساء الثلاثاء المقبل، الموافق ١٠ أكتوبر الجاري، ندوة نقدية احتفاء بانتصارات أكتوبر المجيدة، بعنوان "سردية الحرب.. وانتصار أكتوبر العظيم"، في مكتبة خالد محيي الدين بحزب التجمع الوطني، ويقدمها الكاتب والناقد الدكتور يسري عبدالله.

ويشارك فيها أربعة من مبدعينا ومقاتلينا على الجبهة آنذاك، وهم: الشاعر والناقد جمال القصاص، والروائي والناقد سيد الوكيل، والروائي والباحث د. السيد نجم، والكاتب الروائي أحمد عبده.

وتناقش الندوة عددا من الإشكاليات من بينها سردية الحرب، وأدب أكتوبر، والأدب حين يكون في متن المعركة، وغيرها.