ads
السبت 07 أكتوبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

ثقافة

الثلاثاء.. ندوة "سردية الحرب.. وانتصار أكتوبر العظيم" بحزب التجمع

الناقد الأدبي يسري
الناقد الأدبي يسري عبد الله
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

يعقد منتدى المستقبل للفكر والإبداع، في السابعة من مساء الثلاثاء المقبل، الموافق ١٠ أكتوبر الجاري، ندوة نقدية احتفاء بانتصارات أكتوبر المجيدة، بعنوان "سردية الحرب.. وانتصار أكتوبر العظيم"، في مكتبة خالد محيي الدين بحزب التجمع الوطني، ويقدمها الكاتب والناقد الدكتور يسري عبدالله.

ويشارك فيها أربعة من مبدعينا ومقاتلينا على الجبهة آنذاك، وهم: الشاعر والناقد جمال القصاص، والروائي والناقد سيد الوكيل، والروائي والباحث د. السيد نجم، والكاتب الروائي أحمد عبده.

وتناقش الندوة عددا من الإشكاليات من بينها سردية الحرب، وأدب أكتوبر، والأدب حين يكون في متن المعركة، وغيرها.

ads
منتدى المستقبل للفكر والإبداع الدكتور يسري عبد الله انتصارات اكتوبر الذكرى الخمسين لانتصارات أكتوبر سردية الحرب
ads