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السبت 07 أكتوبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

سياسة

فريد زهران: مقاومة الاحتلال حق كفلته كل الشرائع الدولية

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يتابع فريد زهران؛ المرشح الرئاسي المحتمل، التطورات السريعة للمواجهات بين الشعب الفلسطيني وقوات الاحتلال الإسرائيلي.

ويؤكد زهران، أن مقاومة الاحتلال حق كفلته كل الشرائع الدولية، وأن إسرائيل وجيشها المحتل وحكومتها اليمينية المتشددة تمارس جرائم متكررة ضد الشعب الفلسطيني الأعزل من خلال جرائم القتل خارج القانون والتهجير القسري والاستيطان وخرق كافة الاتفاقات الدولية الممثلة في قرارات الأمم المتحدة.

وأعلن فريد زهران تضامنه الكامل مع حق الشعب الفلسطيني في مقاومة الاحتلال بكل الوسائل المشروعة التي كفلتها المواثيق والمعاهدات الدولية، ويطالب السلطات والشعوب العربية وكل الشعوب والحكومات من أصحاب الضمائر الحية بالتعاون والتدخل لحماية الشعب الفلسطيني الباسل والأعزل من انتقام آلة الغطرسة العسكرية الإسرائيلية.

واختتم: عاش كفاح الشعب الفلسطيني العظيم.

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