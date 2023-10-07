رامي ربيعة يخضع لفحص طبي بعد إجراء عملية "خراج"

يخضع رامي ربيعة، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لفحص طبي بعد العملية الجراحية التي خضع إليها مؤخرًا لإزالة خراج في القدم.

ويستعد الأهلي لموجهة الإسماعيلي التي تجمع بينهما، غدا الأحد على ملعب “برج العرب” ضمن منافسات الجولة الثالثة من مسابقة الدوري الممتاز.

ويجرى رامي ربيعة فحص طبي اليوم السبت، على هامش مران الفريق من أجل الاطمئنان على مكان الجراحة وتحديد موعد مشاركته في التدريبات الجماعية للفريق.

وكان رامي ربيعة خضع خلال الأيام القليلة الماضية لإجراء جراحة لإزالة خراج في القدم، والذي أبعده عن المشاركة في مباراة إنبي الماضية.

ويختتم فريق الأهلي مساء اليوم السبت، لخوض مواجهته المرتقبة أمام نظيره الإسماعيلي قبل الدخول في معسكر مغلق استعدادًا للمباراة.