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السبت 07 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

رامي ربيعة يخضع لفحص طبي بعد إجراء عملية "خراج"

رامي ربيعة مدافع
رامي ربيعة مدافع الأهلي
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يخضع رامي ربيعة، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لفحص طبي بعد العملية الجراحية التي خضع إليها مؤخرًا لإزالة خراج في القدم.

ويستعد الأهلي لموجهة الإسماعيلي التي تجمع بينهما، غدا الأحد على ملعب “برج العرب” ضمن منافسات الجولة الثالثة من مسابقة الدوري الممتاز.
ويجرى رامي ربيعة فحص طبي اليوم السبت، على هامش مران الفريق من أجل الاطمئنان على مكان الجراحة وتحديد موعد مشاركته في التدريبات الجماعية للفريق.
 وكان رامي ربيعة خضع خلال الأيام القليلة الماضية لإجراء جراحة لإزالة خراج في القدم، والذي أبعده عن المشاركة في مباراة إنبي الماضية.
ويختتم فريق الأهلي مساء اليوم السبت، لخوض مواجهته المرتقبة أمام نظيره الإسماعيلي قبل الدخول في معسكر مغلق استعدادًا للمباراة.

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رامي ربيعة النادي الاهلي فحص طبي الأهلي لموجهة الإسماعيلي
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